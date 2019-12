Apple TV+ ist seit dem 1. November auf Sendung und schon macht sich der erfolgreiche Start auch außerhalb des Streaming-Angebots bemerkbar. So gab Sesam Workshop bekannt, dass man eine Reihe von Büchern mit einem Hinweis auf Apples Kinderserie „Ghostwriter“ veröffentlichen wird. Außerdem macht sich Apples Streaming-Service auf weiteren Romanen wie „Are You Sleeping“ und „The Water Dancer“ bemerkbar.

Apple TV+ und Kinderbücher

Sesame Workshop hat angekündigt, dass man in den USA ausgewählte Kinderbücher mit einem Hinweis auf Apples Serie „Ghostwriter“ veröffentlicht. Den Start machen „Alice in Wonderland“ und „The Jungle Book“. Das Cover jedes Buches zeigt ein markantes Branding, darunter einen Aufkleber mit dem Text „Watch Ghostwriter on Apple TV+“. Das passt natürlich perfekt zum Thema der Serie. So erleben vier Kinder in der Neuauflage der beliebten Original-Serie eine Vielzahl von Abenteuer, die direkt aus den Kinderbüchern entspringen.

Neben den Klassikern bietet „Ghostwriter“ auch einige komplett neue Erzählungen. Diese Geschichten werden ebenfalls bald von Sesame Workshop veröffentlicht. Den Start macht Ende Dezember das Kinderbuch Trinity.

Cross-Promotion mit Buch-Markt

Apples neuer Streaming-Service macht sich nicht nur auf den Markt der Kinderbücher bemerkbar. Mehrere Apple-Serien basieren auf erfolgreiche Buchvorlagen. In einigen Fällen wurden nun die Titel der Buchvorlagen an Apples Variante angepasst. So wurde beispielsweise der Roman „Are You Sleeping“ in Apples „Truth Be Told“ unbenannt. Natürlich erhält das Buch auch ein „Watch on Apple TV+“-Sticker.

Ebenfalls wurde der erste Roman entdeckt, der auf „Oprah’s Book Club“ verweist. In dem Buchclub präsentiert die ehemalige Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey eine Auswahl ihrer Lieblingsbücher. Winfreys erste Buchempfehlung war „The Water Dancer“ von Ta-Nehisi Coates.