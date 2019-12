Die jüngsten Netztests der Fachzeitschriften connect, CHIP und COMPUTER BILD haben gezeigt, dass sich die umfassenden Ausbaumaßnahmen von o2 bemerkbar machen. Nichtsdestotrotz gibt es noch weiter Luft nach oben und o2 setzt seine Ausbaumaßnahmen weiter fort. Im November wurden 700 neue LTE-Sender installiert.

o2 gibt eine neue Wasserstandsmeldung zum Netzausbau. Allein im November hat das Unternehmen sein Netz um mehr als 700 zusätzliche LTE-Sender erweitert.

o2 schreibt

Für flächendeckenderen LTE-Empfang hat Telefónica Deutschland auch im November zahlreiche Orte und Regionen erstmals mit LTE versorgt und bestehende LTE-Abdeckungslücken geschlossen. Hierfür erweitert das Unternehmen in der Regel die GSM/UMTS-Standorte vor Ort um den schnellen LTE-Standard. Die Nutzungszahlen zeigen, dass diese verfügbaren LTE-Kapazitäten von Kunden in ländlichen Gebieten sehr gut angenommen werden und die Datennutzung rapide ansteigt. Von einer LTE-Neuversorgung profitierten im November unter anderem o2 Kunden in Krummhörn (Ortsteil Greetsiel) an der ostfriesischen Küste, Kühlungsborn an der Ostseeküste, Waren (Müritz) an der Mecklenburgischen Seenplatte, Modautal (Darmstadt-Dieburg) im Odenwald und Niddatal (Wetteraukreis) in Hessen. Erstmals LTE im Display hatten Kunden auch in Marienmünster (Kreis Höxter) und Stolberg (Aachen), Jessen (Elster), Reinsfeld (Trier-Saarburg), Sankt Peter (Breisgau-Hochschwarzwald) sowie in Dachsbach im bayerischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim.