Seit Kurzem bietet Apple seinen Spiele-Abo-Service auch im Jahresabo zum Preis von nur 49,99 Euro an. Solltet ihr Apple Arcade mit App Store & iTunes Guthabenkarten bezahlen und konntet ihr euch diese mit Rabatt sichern, so werden für Apple Arcade rechnerisch weniger als 4 Euro pro Monat fällig. Um den Service weiter zu bewerben, hat Apple nun einen neuen Trailer zu Manifold Garden veröffentlicht.

Manifold Garden ist nicht neu. Das Spiel kann bereits seit Mitte Oktober exklusiv über Apple Arcade gespielt werden. Nun hat Apple einen Trailer zu Manifold Garden online gestellt, um das Spiel und Apple Arcade zu bewerben.

Das Game wird wie folgt beschrieben

Erkunde die wunderschöne eschereske Welt, in der die Gesetze der Physik anders sind. Geometrie wiederholt sich unendlich in jede Richtung, und das Herunterfallen führt dich zurück zu dem Punkt, an dem du angefangen hast. Manipuliere die Schwerkraft, um deine Perspektive zu ändern und die Welt auf neue Weisen zu sehen. Meistere die Regeln des Universums und stelle eine karge Welt mit Vegetation und Leben wieder her.