Eine neue Apple Watch Herausforderung steht bevor. Besitzer einer Apple Watch werden in Kürze von ihrer Smartwatch darüber informiert, dass im kommenden Monat eine neue Herausforderung startet.

Neue Herausforderung zu Neujahr

In Kürze startet eine neue Apple Watch Herausforderung. Die erste Herausforderung des Jahres 2020 wird die jährliche „Ring in the New Year“-Herausforderung sein. Bereits in den letzten Jahren hatte Apple eine ähnliche Aktion gestartet.

Mit den regelmäßigen Herausforderungen möchte Apple seine Nutzer dazu animieren, sich zu bewegen und sich mit der Workout-Funktion der Uhr zu beschäftigen. Die kommende „Ring in the New Year“-Herausforderung läuft vom 07. bis 31. Januar.

Make a resolution to move in 2020! This January, earn this award by closing all three rings for seven days in a row. #AppleWatch #CloseYourRings #NewYears2020 pic.twitter.com/BtWH2lfd6D — Kyle Seth Gray (@kylesethgray) December 17, 2019

Ziel ist es, an sieben Tagen in Folge alle drei Ringe zu schließen. Nutzer, die die Herausforderung meistern, erhalten eine virtuelle Auszeichnung sowie spezielle Sticker, die sich in iMessage und FaceTime nutzen können.