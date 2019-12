In den letzte Jahren verstärkt die Telekom ihr Engagement bei Sport-Live-Übertragungen. Das jüngste Beispiel ist die U20 Eishockey Weltmeisterschaft.

MagentaSport zeigt U20 Eishockey WM in Tschechien

Die Spiele der DEL zeigt die Telekom bereits seit einigen Jahren im Livestream. Nun hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass man auch die U20 Eishockey-WM live zeigen wird. Dies betrifft jedoch nicht alle Spiele des Turniers.

MagentaSport hat sich die Übertragungsrechte für die U20 Eishockey WM in Tschechien gesichert und zeigt alle deutschen Spiele live und exklusiv für alle MagentaSport Kunden.

Auch mögliche K. O. – und Relegationsspielen sowie das Finale gehören dazu. Je nach Abschneiden des deutschen Teams können die Eishockey-Fans insgesamt bis zu acht Spiele verfolgen.

Das erste deutsche Spiel in der Top-Division gegen die U20-Auswahl der USA findet am 27. Dezember 2019 um 19 Uhr (lokale Zeit) statt. Die deutschen Eishockey-Junioren hatten sich bei der Heim-WM im letzten Jahr mit fünf Siegen souverän den Aufstieg in die Eliteklasse gesichert und waren damit nach vier Jahren in den Kreis der Top-Nationen zurückgekehrt.

Nach dem Auftaktspiel trifft das deutsche Team um Bundestrainer Tobi Abstreiter in der Vorrunde am 28. Dezember (15 Uhr) auf Gastgeber Tschechien, am 30. Dezember (15 Uhr) auf Kanada und am 31. Dezember (15 Uhr) auf Russland.

Nach den vier Gruppenspielen der Vorrunde qualifizieren sich die vier Erstplatzierten jeder Gruppe für das Viertelfinale, das wie die weiteren Runden im K.-O.-System ausgetragen wird. Die Fünften der Gruppenspiele bestreiten eine Relegation nach dem Modus „Best-of-Three“. Das Finale der 44. U20 Eishockey WM findet am 05. Januar 2020 statt.