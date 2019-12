Wie Deadline berichtet, hat Apple einen exklusiven First-Look-Deal mit Sharon Horgan unterzeichnet. Horgan ist ein Multitalent im Comedy-Business und konnte bereits größere Erfolge als Autorin, Produzentin und Schauspielerin feiern.

Nachschub für die Comedy-Front

Apple TV+ hat sein erstes europäisches Talent für sich gewinnen können, mit einem Vertrag, der die irische Comedy-Autorin, Performerin und Serienschöpferin Sharon Horgan an einen mehrjährigen First-Look-Deal bindet. Am bekanntesten ist Horgan für ihre Comedy-Serien „Pulling“ und „Catastrophe“. Zuletzt schrieb sie die BBC-Komödie „Motherland“ und „Women on the Verge“ für House Productions.

Der Apple-Deal umfasst nicht Horgans Produktionsfirma Merman. Diese hat kürzlich separat einen Zweijahresvertrag mit Comcast und dem britischen Sky Television unterzeichnet. Horgan wird somit als Einzelperson für Apple als Autorin und Produzentin arbeiten. Bisher wurden jedoch noch keine konkreten Projekte bekanntgegeben.

Im Comedy-Bereich ist Apple mittlerweile gut aufgestellt. Während wir mit „Dickinson“ bereits eine erfolgreiche Serie mit bissigem Witz im Programm haben, steht mit „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ der nächste Comedy-Kandidat in den Startlöchern. Ebenfalls in Produktion sind „Ted Lasso“, ein Remake von „Time Bandits“ und eine vom BBC produzierte Comedy-Serie mit dem Arbeitstitel „Alabama“. Sharon Horgan ist somit in guter Gesellschaft und wird sicher noch für den einen oder anderen Lacher sorgen.