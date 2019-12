Am heutigen Tag läuft „Star Wars: Der Aufstieg Skywalker“ in den deutschen Kinos an. Dies nimmt der Musik-Streaming-Anbeiter Spotify zum Anlass, das Ganze musikalisch aufzugreifen.

Der Sound von Star Wars auf Spotify

Zur Einstimmung auf den finalen Teil der Weltraum-Saga Stars Wars: The Rise of Skywalker bietet Spotify einen Überblick der meistgestreamten Songs aus allen neun Star Wars Filmen – ergänzt um die beliebtesten Star Wars Podcasts und interessante Fun Facts. Sowohl der aktuelle Soundtrack als auch die Best of Star Wars Playlist können ab sofort gestreamt werden.

Seit 2015 haben Spotify Hörer*innen weltweit über 6,7 Millionen Stunden die Star Wars Soundtracks gestreamt. Die unverwechselbaren Kompositionen von John Williams gehören eindeutig zu den Klassikern der Musikgeschichte. Der meistgestreamte Song aller Star Wars Soundtracks ist “Duel of the Fates” aus dem Film “Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung”, gefolgt von “Across the Stars (Love Theme)” aus “Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger”. Den dritten Platz belegt der unverwechselbare “The Imperial March” – auch bekannt als Darth Vader-Thema – aus “Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück”.

Deutschland gehört nach den USA und Großbritannien zu den Ländern, in denen Songs aus Star Wars Soundtracks am meisten gestreamt werden.

Weltweit erstellten Spotify Hörer*innen bisher mehr als 545.000 Star Wars Playlists. Häufig sind dabei die Charaktere der Saga Namensgeber der Playlists, mit Yoda als Spitzenreiter, gefolgt von Darth Vader, Jabba the Hutt, Boba Fett and Han Solo. Fun Fact: “The Imperial March” taucht weltweit in mehr als 370.000 Playlists auf, dabei auch immer öfter in Hochzeits-Playlists der Hörer*innen.

Die Top 5 Podcasts zu Star Wars in Deutschland

Auf Spotify gibt es eine Vielzahl an Podcasts, die sich rund um die Abenteuer von Luke Skywalker, Darth Vader oder Han Solo drehen. Mit einem fünften Platz nach USA, Kanada, Großbritannien und Australien gehört Deutschland zu den Ländern, in denen Star Wars Podcasts am häufigsten auf Spotify gestreamt werden. Der weltweit meistgestreamte Podcast über Star Wars ist Binge Mode: Star Wars von The Ringer.

Ab heute ist der Soundtrack von Star Wars: The Rise of Skywalker auf Spotify.