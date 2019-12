Der Apple-Zulieferer Broadcom will angeblich seine Wireless Chip-Sparte verkaufen und Apple selbst könnte ein potenzieller Käufer sein. So berichtet das Wall Street Journal, dass Broadcom derzeit mit der Credit Suisse zusammenarbeitet, um einen Käufer für sein RF Wireless-Chip-Geschäft zu finden.

Im Bericht heißt es, dass die RF-Einheit von Broadcom im Geschäftsjahr 2019 2,2 Milliarden US-Dollar Umsatz einbrachte, was bedeutet, dass sie „10 Milliarden US-Dollar wert sein könnte“. Ob diese Summe tatsächlich bei einem Verkauf erzielbar ist, bleibt jedoch vorerst offen, da sich das Verkaufsvorhaben noch in einem „frühen Stadium“ befindet.

Laut Analyst Ben Bajarin ist Apple ein heißer Kandidat für den Kauf der Chip-Sparte. Das Unternehmen ist bereits ein großer Broadcom-Kunde und trug 2018 rund 25 Prozent zum Nettoumsatz von Broadcom bei.

Broadcom looking to sell its RF unit. Apple has already been looking to do its own RF, so agree they are a likely candidate to purchase. https://t.co/WvCYqMCRYB

— Ben Bajarin (@BenBajarin) December 18, 2019