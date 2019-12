Westpac, Australiens zweitgrößte Bank, hat angekündigt, dass das Unternehmen im kommenden Jahr den mobilen Apple Bezahldienst Apple Pay unterstützen wird.

Apple Pay ist ab sofort für die Westpac-Marken St. George, BankSA und Bank of Melbourne verfügbar. Kunden der genannten Banken können ab sofort ihre VISA Debit- oder Kreditkarte hinterlegen und Apple Pay nutzen.

Die Kunden der Hauptbank „Westpac“ werden bis spätestens Juni 2020 Apple Pay einsetzen können. Es heißt, dass die Umsetzung der Hauptmarke Westpac etwas länger dauert, da unterschiedliche Bankensysteme verwendet werden.

We want to assure Westpac customers we are working to bring them ‌Apple Pay‌ as quickly as possible, while we roll-out the technology across our different banking platforms,“ said chief executive of consumer banking David Lindberg.