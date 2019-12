Mit der Eufy Security App könnt ihr nicht nur die jüngst erschienene EufyCam 2C Sicherheitskamera bedienen, sondern auch noch weitere Geräte der Anker-Tochter. Nun wurde die App aktualisiert und punktuell verbessert.

Eufy Security App 1.6.1

Anker hat die Eufy Security App aktualisiert. Diese lässt sich ab sofort in Version 1.6.1 aus dem App Store herunterlangen. Nachdem das letzte App-Update Vorbereitungen auf die bevorstehende HomeKit-Implementierung mit sich brachte, gibt es nun die nächsten Anpassungen.

Zunächst einmal gibt es innerhalb der Eufy Security App Design-Anpassungen. So wurde beispielsweise der Menüpunkt „Security“ überarbeitet, so dass die einzelnen Elemente übersichtlicher dargestellt werden.

Die zweite Verbesserung liegt im Multi-Login. Ihr könnt euch an einem zweiten Gerät anmelden, ohne dass ihr am ersten Gerät abgemeldet werden. Dies funktioniert aktuell nur bei iOS-Geräten. Die EufyCam 2/2C unterstützt nun die arabische, die Türklingel die niederländische Sprache. Die Homebase wird nun auf der Startseite als Gerät angezeigt, so dass ihr einen schnelleren Zugriff auf die Einstellungen habt. Zudem wurde die kontinuierliche Videoaufzeichnung bei der Türklingel verbessert.

Die eufyCam 2C hinterlässt in Kombination mit der eufy Security App einen überzeugenden Eindruck auf uns. Wünschenswert wäre, wenn die Kamera in Abhängig der Standortdaten des Nutzers zwischen Abwesend und Anwesend wechseln könnte.