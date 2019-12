Amazon haut kurz vor Weihnachten noch einmal einen richtig heißen Deal raus. Ihr erhaltet Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung + 3 Monate waipu.tv Live-Fernsehen zum Preis von nur 24,99 Euro.

Amazon startet zwei Fire TV Bundles

Amazon hat soeben zwei verdammt heiße Fire TV Bundles gestartet. Die Preis sind ab sofort und Maximal bis zum 24. Dezember 18:00 Uhr bzw. solange der Vorrat reicht, gültig.

Bundle 1: Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung + 3 Monate waipu.tv Live-Fernsehen nur 24,99 Euro.

Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung + 3 Monate waipu.tv Live-Fernsehen (danach 9,99... Mit waipu.tv über 100 TV-Sender live auf Fire TV schauen. Die ersten 3 Monate sind in diesem Bundle...

Unser meistverkaufter Fire TV Stick, jetzt mit Alexa-Sprachfernbedienung (2. Generation)....

Bundle 2: Fire TV 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung + 3 Monate waipu.tv Live Fernsehen nur 34,99 Euro.

Fire TV Stick kostet normalerweise 39,99 Euro, für Fire TV 4K werden sonst 59,99 Euro fällig. Selbst ohne das Bundle mit waipu.tv können sich die Deal-Preise bereits sehen lassen. Berücksichtig man, dass die 3 Monate waipu.tv knapp 30 Euro wert sind (9,99 pro Monat), so werden die Preise noch einmal attraktiver.

Sollte euch waipu.tv nicht zusagen, so könnt ihr das Probeabo zum Ende der ersten drei Monate kündigen, so dass keine weiteren Kosten entstehen. Andernfalls werden 9,99 Euro pro Monat fällig. Unabhängig, ob ihr Interesse an Waipu.tv habt oder nicht, der Preis ist in jedem Fall verdammt heiß. Mit waipu.tv könnt ihr über 100 TV-Sender live gucken.