Wie 9to5Mac berichtet, hält Apple für seine Store-Mitarbeiter ein interessantes Geschenk bereit. So will das Unternehmen laut internen Informationen ab Januar Apple Arcade, Apple TV+ und Apple Music kostenlos seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Zusätzlich erhalten die Mitarbeiter einen 100-Dollar-Rabatt bei dem Kauf einer Apple Watch.

Apple verschenkt Apple Arcade, Apple TV+ und Apple Music

In den Apple Stores wird Apple Arcade, Apple TV+ und Apple Music sehr intensiv beworben. Ob Werbeaufsteller, Werbetrailer oder Demo-iPads – derzeit kommt man bei einem Besuch im Apple Store nicht an Apples Dienste-Kosmos vorbei.

Passend zu dem Fokus auf das Service-Angebot erhalten Store-Mitarbeiter im Januar ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. So hat 9to5Mac erfahren, dass sich die Mitarbeiter bald über die kostenlose Nutzung von Apple Arcade, Apple TV+ und Apple Music freuen können. Wie lange sie die Dienste kostenlos nutzen können, ist nicht bekannt. Das Freebie hilft dem Verkaufspersonal, sich über das Leistungsspektrum von Apple Arcade und Co. zu informieren und erleichtert es ihnen, den Kunden das Angebot zu erklären. Apple hat diese Taktik in der Vergangenheit bereits des Öfteren verfolgt, wie z. B. mit einer Rabattierung der Apple Watch im Jahr 2015.

Apropos Apple Watch: Wie 9to5Mac ebenfalls erfahren hat, soll es für die Mitarbeiter wieder eine Rabatt-Aktion für die Smartwatch geben. Von Januar bis März sollen Apple Store Angestellte einen Rabatt in Höhe von 100 Dollar erhalten, wenn sie sich eine Apple Watch kaufen. Ob die Geschenke-Laune auch in Stores außerhalb der USA vorzufinden ist, wird in dem Bericht nicht erwähnt. Zu gönnen wäre es allen Apple Store Mitarbeitern auf der ganzen Welt.

Den Kollegen von Macrumors liegt ein internes Schreiben vor, welches daraufhin deutet, dass Apple Store- & AppleCare-Mitarbeiter der Level S1 bis S5 ab dem 06. Januar kostenlosen Zugriff auf Apple TV+ und Apple Arcade erhalten. Von Apple Music ist in dem Schreiben nicht die Rede.