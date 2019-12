Die neuen AirPods Pro sind derzeit bei Amazon deutlich schneller lieferbar als bei Apple. Der Online Händler kann die kabellosen Apple Kopfhörer bereits Anfang Januar liefern, Apple erst Ende Januar.

AirPods Pro: Amazon kann zeitnah liefern

Im Oktober hat Apple die neuen AirPods Pro vorgestellt und auf den Markt gebracht. Die neuen Apple Kopfhörer erfreuen sich riesiger Beleibtheit, insbesondere in der Vorweihnachtszeit. Dies hat dazu geführt, dass die Lieferzeit über den Apple Online Store auf rund 5 Wochen angestiegen ist. Es gibt jedoch einen deutlich schnelleren Weg, um an die neue AirPods Pro zu gelangen. Amazon kann die AirPods Pro bereits Anfang Januar liefern.

Unseren ersten Eindrücke zu den AirPods Pro haben wir hier und dort für euch hinterlegt. Die AirPods Pro können überzeugen und begleiten uns seit dem Verkaufsstart Tag für Tag.

Im Vergleich zu den bisherigen AirPods hat Apple die AirPods Pro deutlich verbessert. Die Größte Verbesserung liegt sicherlich in der aktiven Geräuschunterdrückung. Mit Noise Cancelling könnt ihr Geräusch in der Umgebung ausblenden und euch auf das konzentrieren, was ihr hört. Mit den drei mitgelieferten Passformen sitzen die AirPods Pro besser denn je in euren Ohren. Ein speziell entwickelter High-Excursion Tieftöner mit geringer Verzerrung liefert einen kraftvollen Bass. Ein äußerst effizienter Verstärker mit großem Dynamik­bereich produziert einen reinen, unglaublich klaren Klang. Natürlich setzt Apple auch auf den H1-Chip, den wir schon aus den AirPods kennen. Dieser sorgt unter anderem für die „Hey Siri“-Funktion. Darüberhinaus sind die AirPods Pro gegen Schweiß und Wasser geschützt (IPX4).

Wenn ihr euch dazu entscheidet, die AirPods Pro bei Amazon zu kaufen, dann spart ihr zwar kein Geld (auch bei Amazon koten sie 279 Euro), dafür kann Amazon derzeit deutlich schneller liefern als der Apple Online Store. Bei Amazon sind die AirPods Pro zeitnah verfügbar und können Anfang Januar ausgeliefert werden. (Danke für eure Hinweise)