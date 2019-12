Apple Music bietet bereits ein dreimonatiges kostenloses Abonnement für neue Benutzer an, aber jetzt hat Apple ein interessantes Weihnachtsgeschenk angekündigt. Von heute an bis Ende 2019 können Nutzer aus den USA, Kanada oder Großbritannien den Music-Streaming-Dienst abonnieren und erhalten dabei kostenlos sechs Monate Apple Music.

Ein Weihnachtsgeschenk von Apple

Das Freebie wurde zuerst von Macworld UK entdeckt und wird über die Shazam-App, die mittlerweile zu Apple gehört, beworben. Shazam ist eine beliebte App, die Songs identifiziert. Jetzt können Nutzer dank der App auch sechs Monate Apple Music abstauben. Leider ist das Angebot derzeit auf die USA, Kanada und Großbritannien beschränkt. Bleibt zu hoffen, dass Apples Weihnachtsstimmung bald auch in anderen Ländern zu spüren ist.

Wer die Voraussetzungen erfüllt, braucht nur in der Shazam-App auf einen der zuletzt erkannten Tracks gehen und diesen in Apple Music öffnen. Nun erhaltet ihr ein Angebot, dass euch mit 6 kostenlosen Monaten Apple Music versorgt. Mit einem Benutzerkonto aus Deutschland werden an dieser Stelle die bekannten 3 Monate angeboten.