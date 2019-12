Mit der Vorstellung einer neuen iPhone-Generation präsentiert Apple auch regelmäßig neue Hüllen für die neuen Modelle. Da stellen iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max keine Ausnahme dar. Neben Leder- und Silikon-Hüllen bietet Apple auch Clear Cases für alle drei neuen iPhone-Modelle an. Je nach Modell liegt man preislich zwischen 45 und 55 Euro für die Original-Hüllen. Wir haben uns umgeguckt, ob es preislich attraktivere Cases gibt, die das iPhone ebenso gut schützen. Hier sind wir auf den Hersteller ESR gestoßen.

ESR bietet robuste Leder- und Kunststoff-Cases für iPhone 11 & 11 Pro an

Nicht jeder möchte sich eine Original Apple iPhone-Hülle kaufen und greift zu Alternativen. Aus der Erfahrung heraus gibt es hierbei allerdings große Qualitätsunterschiede. In den letzten Jahren haben wir schon die ein oder andere iPhone-Hülle neben dem Original ausprobiert und dieses Mal haben wir und uns die iPhone 11 & 11 Pro Hüllen von ESR näher angeguckt.

Grundsätzlich lässt sich erst einmal festhalten, dass ESR gleichermaßen für iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max unterschiedliche Hüllen anbietet. Zu Testzwecken haben wir uns eine Lederhülle, eine gummierte Hülle sowie eine Klarsichthülle bestellt und diese in den letzten Tagen ausprobiert.

Der erste Eindruck ist in jedem Fall positiv. Die Hüllen hinterlassen einen guten und robusten Eindruck und schmiegen sich gut an das neue iPhone 11 Pro bzw. iPhone 11 Pro Max heran. Die Aussparungen für die Knöpfe sind gut. Lediglich bei dem Kunststoffmodell hätte die Aussparung für den Stummschalten 1mm präziser sein können. Der Stummschalter ist nicht exakt mittig in der Aussperrung. Die Funktion des Schalters wird dadurch jedoch nicht beeinflusst und man bemerkt es auch nur, wenn man sich die Hülle bzw. Die Aussparung ganz genau anguckt.

Die Lederhülle für das iPhone 11 Pro hat von allen drei Modellen den besten Eindruck bei uns hinterlassen. Hier passt wirklich alles. Die Hülle kostet zwar mit 28,99 Euro ein paar Euros mehr, dafür erhält man jedoch ein qualitativ hochwertiges Produkt. Das Leder fühlt sich stabil und robust an und die Innenseite besteht aus weichen Mikrofaser.

Alle drei Hüllen sind dünn, wirken überhaupt nicht klobig und bieten einen guten Schutz für das jeweilige iPhone-Modell. Auch wenn Apple die neuen iPhone-Modelle durch härteres Glas auf der Vorder- und Rückseite besser gegen Beschädigungen schützen, setzen viele Nutzer nach wie vor auf Schutzhüllen. Die Exemplare von ESR könnt ihr dabei guten Gewissens in die nähere Auswahl nehmen.