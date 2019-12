Glaubt man den Gerüchten, wird Apple im Herbst 2020 vier 5G-fähige iPhones auf den Markt bringen. Laut dem renommierten Analysten Ming-Chi Kuo werden die 5G iPhones mit einem neu gestalteten Metallrahmen an das iPhone 4 erinnern. Jetzt erinnert uns ein iPhone 12 Dummy nochmals an die Rückkehr zu alten Design-Tugenden.

Video zeigt iPhone Dummy

Während sich das Jahr langsam dem Ende neigt, kommt die Gerüchteküche immer mehr in Fahrt. In den letzten Wochen und Monaten haben wir schon die ersten Gerüchte zu Apples 2020er Flaggschiff-Smartphones gehört. Allen voran den Einstieg in die 5G-Welt. Doch nicht nur technisch soll sich einiges ändern, auch optisch steht womöglich ein großer Wandel an. So erklärte der treffsichere Analyst Ming-Chi Kuo bereits, dass Apple in der nächsten Generation auf eine Metall-Rahmen-Struktur setzt, die mit abgeflachten Kanten an das Design des iPhone 4 erinnern soll.

Nun hat Mac Otakara ein Video veröffentlicht, das uns einen Hinweis auf diese Design-Änderung anhand eines iPhone 12 Dummy veranschaulicht. Die iPhone-Attrappe stammt von der chinesischen Shopping-Webseite Alibaba. Mac Otakara hat eine ordentliche Erfolgsquote, wenn es um Gerüchte geht. In diesem Fall weisen sie jedoch anscheinend nur auf den Fund hin, ohne die Echtheit mit weiteren Quellen abgeglichen zu haben. Mit diesem Disclaimer im Hinterkopf, schauen wir uns das Design genauer an:

Die Vorderseite ähnelt im Design weitgehend dem iPhone 11 Pro Max. Die Seiten sind jedoch gerade und erinnern an den iPhone 4/4S/5-Look und nicht an die geschwungenen Kanten, die seit 2014 ein fester Bestandteil des iPhones sind. Weiterhin gibt es eine seltsame Markierung an der Seite des Geräts, die eine neue Art von Smart Connector andeuten könnte. Auffällig ist, dass die Bildschirmdiagonale mit 6,5 Zoll kleiner ist als die gerüchteweise angenommenen 6,7 Zoll des iPhone 12 Pro Max Modells.