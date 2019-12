Endspurt beim Weihnachts-Shopping. Für einen Online-Einkauf mit anschließendem Versand ist es in jedem Fall zu spät. In den Innenstädten dürfte am heutigen Tag noch einmal die „Hölle“ los sein. Falls ihr keine Lust auf den Trubel in den Geschäften habt, so denkt über Gutscheinkarten nach. Diese lassen sich online kaufen und anschließend ausdrucken oder per Mail versenden. In erster Linie denken wir hier an Amazon-, iTunes & App Store- und DAZN-Gutscheinkarten.

Amazon–Gutscheinkarten als Last Minute Geschenkidee

Warum eine Amazon-, iTunes & App Store- und DAZN-Gutscheinkarte? Eine Amazon Geschenkkarte kann vermutlich jeder gut gebrauchen. Per Amazon lassen sich mittlerweile unzählige Produkte bestellen. Von daher kann man mit einer Amazon Gutscheinkarte sicherlich nichts falsch machen.

Wie wäre es mit einer iTunes & App Store Karte?

Für Apple Nutzer eignen sich natürlich iTunes & App Store Karten. Das Guthaben wird dem iTunes & App Store Konto gutgeschrieben und anschließend kann dieses zum Kauf von Apps, Musik, Filmen, TV-Serien etc. im App Store, iTunes Store, Mac App Store und iBookstore genutzt werden. Aber auch In-App-Käufe, iCloud-Speicherpläne, Apple TV+ oder Apple Music können so bezahlt werden.

30 Prozent Rabatt auf DAZN-Abo

Wenn wir schon beim Thema Geschenkgutscheine sind, dann erlaubt uns noch kurz den Hinweis auf das DAZN-Jahresabo. Bei Amazon erhaltet ihr aktuell 1 Jahr DAZN zum Preis von nur 99,99 Euro. Damit spart ihr satte 30 Prozent gegenüber dem Monatsabo.

Viele weitere Geschenkkarten…

Natürlich findet ihr noch viele andere Geschenkkarten bei Amazon. Unter anderem erhaltet ihr Gutscheinkarten von Netflix, Spotify, Google Play, Telekom, o2, Vodafone und mehr.