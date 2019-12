Passend zum Weihnachtsfest hat Amazon für Prime-Kunden einen neuen Filmabend gestartet. Über 300 Filme, die ihr für je 99 Cents ausleihen könnt, stehen vorübergehend im Mittelpunkt.

Prime Video: über 300 Filme für je 0,99 Euro ausleihen

Während viele Anwender die Weihnachtsfeiertage nutzen, um Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen, können wiederum andere nichts mit Weihnachten anfangen. Falls ihr – mit wem auch immer – Zeit auf der Couch vor dem TV verbringen möchtet, so bietet Amazon derzeit für Prime Kunden die passenden Argumente.

In regelmäßigen Abständen feiert Amazon einen „Filmabend“ und bietet vorübergehend eine bestimmte Anzahl an Filmen zum Leihpreis von nur 0,99 Euro an. Aktuell findet ihr über 300 Filme im Angebot.

Auf den ersten und zweiten Blick ist für jeden Geschmack und für Jung und Alt der passende Film dabei. Solltet ihr in den nächsten Tagen ein wenig Zeit übrigen haben, so greift zu. Einmal geliehen, habt ihr 30 Tage Zeit, eure ausgewählten Filme zu starten. Sobald ihr die Wiedergabe eines Films gestartet habt, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. Hier geht es zu den Filmen.