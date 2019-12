Zum Start von Apple TV+ am 01. November 2019 gehörte „Dickinson“ zu den Serien, die ab dem ersten Tag zur Verfügung stand. Apple veröffentlichte direkt alle zehn Episoden der ersten Staffel. Um nochmal einen kleinen Einblick in die Serie zu bieten, hat Apple nun ein neues „Behind the Scenes“ veröffentlicht.

„Dickinson – Thoreau’s Cabin“

Dickinson hat uns positiv überrascht und mittlerweile haben wir alle zehn Folgen angeschaut. Die Serie ist deutlich besser als ursprünglich gedacht. Das ist allerdings Geschmacksache.

„Dickinson“, eine Geschichte vom Erwachsenwerden mit dunkler Komik, erzählt von den Zwängen durch Gesellschaft, Geschlecht und Familie aus der Sichtweise der rebellischen jungen Dichterin Emily Dickinson.

Das Video zeigt Gaststar John Mulaney, der von seiner Erfahrung als amerikanischer Naturforscher und Schriftsteller Henry David Thoreau erzählt. Thoreau ist halbnackt und grausam und entspricht nicht den Erwartungen von Emily. Er liefert Einzeiler, die seine unerträgliche Natur perfekt widerspiegeln

Viele von euch werden sicherlich zu Weihnachten ein neues iPhone, iPad, einen Mac oder Apple TV geschenkt bekommen. Hier noch ein mal ein wichtiger Hinweis: Bei Apple gibt es aktuell eine Promo, bei der Kunden, die ein neues iPhone, iPad, einen Mac oder Apple TV gekauft haben, erhalten Apple TV+ ein Jahr lang kostenlos. Alle anderen Anwender können der Streaming-Dienst 7-Tage kostenlos nutzen. Nach der kostenlosen Testphase kostet Apple TV+ nur 4,99 Euro pro Monat und kann mit bis zu 6 Familienmitgliedern geteilt werden.