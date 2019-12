Passend zum Weihnachtsfest hält Apple im hauseigenen Bookstore einen kostenlosen Kriminalroman für alle Interessierten parat. Nur bis Freitag (27. Dezember 2019, 23:59 Uhr) könnt ihr das Buch „Totenweg“ kostenlos herunterladen.

Nur wenige Tage könnt ihr den Regionalkrimi „Totenweg“ kostenlos aus dem Apple Bookstore herunterladen. In der Kurzbeschreibung des Buches heißt es

In Romy Fölcks atmosphärischem Regionalkrimi gerät ein ganzes Dorf in der Elbmarsch in Aufruhr, als ein 18 Jahre zurückliegender Mordfall neu aufgerollt wird. Ein ungleiches Ermittlerduo, viel Lokalkolorit und ein raffinierter Plot garantieren Hochspannung bis zum furiosen Ende.