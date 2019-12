Sky Ticket hat ein exklusives Angebot aufgelegt, welches sich in unseren Augen insbesondere während der Weihnachtsfeiertage anbietet. Ihr erhaltet 1 Monat Serien + 1 Tag Livesport zum Knallerpreis von nur 4,99 Euro angeboten werden. Viele Anwender nutzen die Feiertag um nach den „offiziellen“ Terminen auszuspannen und auf der Couch zu relaxen. Hier setzt das exklusive Sky Angebot an. Ihr erhaltet die besten Serien und 1 Tag besten Live-Sport.

Wir möchten euch auf einen attraktiven Deal von Sky Ticket aufmerksam machen. Wenn ihr über diese Sonderseite bucht, so könnt ihr einen Monat die neuesten Serien streamen und zudem an einem Tag eurer Wahl besten Live-Sport genießen. Der Preis für dieses Paket liegt gerade mal bei 4,99 Euro im ersten Monat. Bei dem Preis kann man nicht wirklich was falsch machen.

Zu Weihnachten dürfen sich Sky Ticket Kunden auf unzählige Highlights freuen. Im Entertainment Ticket enthalten sind Serienhighlights wie der Start der jeweils neuen, dritten Staffel der Kostümserien „Victoria“ und „Die Medici – Herrscher von Florenz“. Dazu gibt‘s alle Staffeln von „Game of Thrones“ und die ersten beiden Staffeln von „Babylon Berlin“ als Einstimmung auf die neue Staffel (ab 24. Januar). Aber auch die besten Serien wie His Dark Materials, Watchmen und die finale Staffel 4 Blocks könnt ihr so genießen. Viele exklusive Sky Originals stehen bereit.

Neben dem Entertainment Monats-Ticket, könnt ihr bei diesem Deal 1 Tag besten Live-Sport genießen. Hier können wir euch nur empfehlen, das Sky Sport Tagesticket an einem Tag einzulösen, an dem es sich besonders lohnt. Kunden des Sky Sport Tickets können sich über die Feiertage auf unzählige Livesportevents freuen, etwa den Boxing Day und weitere Spieltage der englischen Premier League, auf die Festtage in der LIQUY MOLY Handball-Bundesliga, den neuen Tennis ATP Cup sowie den Golf Presidents Cup.

Das Gesamtpaket klingt in unserem Augen nach einem heißen Deal, bei dem man nichts falsch machen kann. Besonders die Feiertag laden dazu ein, ein wenig zu entspannen und Serien und Live-Sport zu genießen.

Am 26.12. ist „Boxing Day“ bei Sky Ticket – alle 9 Spiele der Premier League werden live und exklusiv für alle Kunden gratis ausgestrahlt!

Hier die heutigen Top-Spiele im Überblick

13:30 Uhr: Tottenham Hotspur – Brighton & Hove Albion

16:00 Uhr: Aston Villa – Norwich City

16:00 Uhr: AFC Bournemouth – FC Arsenal

16:00 Uhr: FC Chelsea – FC Southampton

16:00 Uhr: Crystal Palace – West Ham United

16:00 Uhr: FC Everton – FC Burnley

16:00 Uhr: Sheffield United – FC Watford

18:30 Uhr: Manchester United – Newcastle United

21:00 Uhr: Leicester City – FC Liverpool

Wenn ihr über diese Sonderseite bucht, erhaltet ihr das Bundle zum Preis von nur 4,99 Euro anstatt 19,98 Euro. Ab dem zweiten Monat zahlt ihr dann für Sky Ticket Entertainment den Normalpreis von 9,99 Euro. Grundsätzlich habt ihr allerdings die Möglichkeit, jederzeit zu kündigen, so dass keine weiteren Kosten entstehen.