Ihr werdet vermutlich mitbekommen haben, dass in Australien dieser Tage verheerende Buschbrände wüten. Zahlreiche Feuerwehrleute sind im Einsatz, um schlimmeres zu verhindern. Besonders Sydney ist bedroht. Nun hat Apple bestätigt, dass das Unternehmen Geld zur Unterstützung der Brandbekämpfung spendet.

In den vergangenen zwei Monaten gab es in ganz Australien unzählige Buschfeuer. Eine rekordverdächtigen Hitzewelle sowie eine der schlimmsten Dürren suchten das Land heim. Mehrere Menschen sind bereits ums Leben gekommen und hunderte Häuser wurden bereits zerstört. Auch Koalas und andere wild lebende Tiere sind betroffen.

In Australien arbeiten rund 1.500 Feuerwehrleute an der Löschung der Bränden. Die Hälfte der Buschfeuer in Australien ist seit dieser Woche eingedämmt, aber das Land ist einer weiteren Hitzewelle ausgesetzt und in Südaustralien bestehen schwere Brandgefahren.

Our hearts are with those impacted by the Australian bushfires and with the courageous volunteer force fighting the unprecedented blazes across the country—please stay safe. Apple will be donating to support relief efforts.

— Tim Cook (@tim_cook) 26. Dezember 2019