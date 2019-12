Wie bereits in den vergangenen Jahren startet Apple in Japan mit einem Shopping-Event ins neue Jahr. Das Event findet am 02. Januar 2020 statt und Kunden erhalten beim Kauf qualifizierter Produkte einen Apple Store Gutschein im Wert von bis zu 24.000 Yen (umgerechnet ca. 200 Euro).

Shopping-Event in Japan

Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht ganz klar, wie das japanische Apple Shopping-Event aussehen wird. Orientiert man sich am vergangenen Jahr, so wird der Wert der Apple Store Gutscheinkarten zwischen 3.000 und 24.000 Yen liegen. Verschiedene iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Beats und Apple TV Modelle werden teilnehmen. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass iPhone 11, iPhone 11 Pro, die Apple Watch 5 sowie die AirPods Pro von der Aktion umfasst werden.

Das Event findet sowohl vor Ort in den Apple Stores als auch über die Apple Store App statt. Das ganze ähnelt dem Apple Black Friday Event, welches unter anderem in Deutschland stattfinden.

Bis zum Jahr 2015 gab es übrigens eine sogenannte „Lucky Bag“-Promo in Japan. Kunden kauften für einen Betrag X einen Beutel mit „zufälligen“ Apple Produkten. In einigen wenigen Beuteln waren hochpreise Produkte, die den eigentlichen Anschaffungspreis deutlich überflügelten. (via Macrumors)