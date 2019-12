Bei den 2019er iPhone-Modellen verzichtet Apple (noch) auf einen 5G-Chip und setzt stattdessen auf 4G/LTE. Dies wird sich im kommenden Jahr bei den 2020er Modellen jedoch ändern. Wir gehen aktuell davon aus, dass Apple iPhone-Modelle, die in der zweiten Jahreshälfte 2020 auf den Markt kommenden werden, über einen 5G-Chip verfügen. Dies wirkt sich positiv auf die Apple Kondensatoren-Zulieferer aus.

Nun gibt es das nächste kleine Puzzlestück dafür, dass Apple im kommenden Jahr auf die 5G-Technologie setzen wird. Einer der Apple Zulieferer erwartet für 2020 ein lukratives Geschäftsjahr, da eine große „Welle“ an neuen Smartphones mit 5G an den Start gehen wird – darunter das iPhone 12.

Apple-Zulieferer Taiyo Yuden Co. stellt Keramikkondensatoren für iPhones und andere Smartphones, Autos und mehr her und bereitet sich aufgrund der 5G-Technologie auf ein Rekordjahr vor. Laut Bloomberg verwenden 5G-Smartphones etwa 30 Prozent mehr Kondensatoren als 4G-Smartphones, und das in Japan ansässige Unternehmen Taiyo Yuden wird von der gestiegenen Nachfrage profitieren.

The multi-layer ceramic capacitors, or MLCCs, Taiyo Yuden makes are building blocks of the modern world. Tiny components made of metallic plates, they’re used in electronic circuits to stabilize voltage and power flow.