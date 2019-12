Apples ehemaliger Design-Chef Jony Ive hat 100.000 Pfund (umgerechnet ca. 117.000 Euro) an ein Projekt für Schulobstgärten in Großbritannien gespendet. Mit der Summe können Obstgärten in rund 1.000 Schulen finanziert werden.

Jony Ive spendet 100.000 Pfund für Schulobstgärten in Großbritannien

Die „Be A Tree Angel“-Kampagne wurde von Daily Mail ins Leben gerufen. Jony Ive ist einer von vier Geschäftspartnern, die 100.000 Pfund gespendet haben.

Sir Jony sagte, die Kampagne „Be A Tree Angel“, bei der Tausende von Bäumen in ganz Großbritannien gepflanzt werden, sei ihm ein großes Anliegen, da er Bäume für „zutiefst lern- und schöpferfreundlich“ halte. Die unglaubliche sechsstellige Spende wird 1.000 Obstgärten in 1.000 Schulen in ganz Großbritannien finanzieren – ein Vermächtnis eines britischen Designers, dessen Arbeit den großen Erfolg von Apple geebnet hat […] Das Ganze kam durch die Großzügigkeit von Geschäftsführern letzte Woche zustande, als Restaurantmogul Richard Caring, Tycoon Lord [Alan] Sugar und ein anonymer Geschäftsmann jeweils 100.000 Pfund spendeten. Zusammen mit der Zusage von Sir Jony in Höhe von 100.000 Pfund beläuft sich die Spendensumme auf 400.000 Pfund – genug, um 4.000 Obstgärten in Schulen zu finanzieren.

In diesem Zusammenhang gab Jony Ive zu Protokoll, dass die Obstgärten inmitten des Apple Park Campus in Cupertino, ein „grundlegender“ Teil des Entwurfs waren.

Der aus Stafford stammende Designer sagte: „Ich liebe Bäume. Ich bin im Laufe der Jahre auf sie geklettert, habe das Obst gegessen, bin von ihnen heruntergefallen und habe so viele wie möglich gepflanzt.“ Er fügte hinzu: „Ich liebe es, in ihrem Schatten zu sitzen. Eine der Ideen, die für das Design von Apple Park von grundlegender Bedeutung war, war die Schaffung großer Parkanlagen mit Obstgärten. Es ist fabelhaft, zu einem Projekt beitragen zu können, das mir so am Herzen liegt.

Auf dem Gelände des Apple Parks wurden rund 9.000 Bäume unterschiedlichster Arten gepflanzt.