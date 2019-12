Bereits vor ein paar Tagen haben wir euch auf das neue Sport Ticket aufmerksam gemacht. Für nur 9,99 Euro im Monat enthält das Sport Ticket alle Live-Übertragungen der Konferenzen der Fußball-Bundesliga, 2. Bundesliga und UEFA Champions League, sowie alle Live-Übertragungen der Spiele der Premier League und des DFB-Pokals – Formel 1, Handball, Tennis und Golf ebenfalls inklusive. Insbesondere die Zeit „zwischen den Tagen“ bietet sich in unseren Augen an, das neue Sport Ticket auszuprobieren. Für knapp 10 Euro für Sport von Sky kann man wirklich nichts falsch machen, zumal das Sport Ticket jederzeit gekündigt werden kann.

Das neue Sport Ticket: der ideale Begleiter während der Feiertage

Bei dem neuen Sky Sport Ticket handelt es sich um ein neues Angebot, welches sich an alle Kunden richtet, die Interesse an der Fußball-Bundesliga, dem DFB-Pokal, der Champions League, Premier League, aber auch an Sportarten wie Tennis, Handball, Golf oder Formel 1 haben.

Die Zeit zwischen den Tagen eignet sich besonders für Sport Ticket, denn Kunden können sich über die Feiertage auf unzählige Livesportevents freuen, wie etwa die Spieltage der englischen Premier League, auf die Festtage in der LIQUY MOLY Handball-Bundesliga, den neuen Tennis ATP Cup sowie den Golf Presidents Cup. Aber auch im Januar könnt ihr so am Ball bleiben. Unter anderm startet im Januar die Rückrunde der 1. Fußball-Bundesliga.

Überblick

Sport-Highlights aus Handball, Tennis & Golf

Alle Konferenzen der Bundesliga, 2. Bundesliga & Champions League

Alle Spiele der Premier League

Alle Spiele des DFB-Pokals

Alle Formel 1 Sessions

Das Sport Monatsticket ist für dauerhaft nur € 9,99 monatlich erhältlich.

Neben dem Sky Sport Monatsticket bietet Sky auch weiterhin das Supersport Monatsticket an. Dieses richtet sich an alle die zusätzlich alle Sky Einzelspiele der Bundesliga, 2. Bundesliga und der Champions Leauge live verfolgen möchten. Zwei parallele Streams sind möglich. Das Supersport Monatsticket wird im 1. Monat zum Aktionspreis von nur 14,99 Euro angeboten. Ab dem 2. Monat kostet es 29,99 Euro pro Monat. Die Monatstickets sind weiterhin wie gewohnt bequem monatlich kündbar!