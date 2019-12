Im Juni 2018 kündigte Apple an, dass seine Karten-App mit neuem Kartenmaterial versorgt wird. Hierfür fährt das Unternehmen schon länger mit LiDAR-Fahrzeugen die Straßen der USA ab. Nachdem das Unternehmen bereits einen großen Teil der Vereinigten Staaten mit dem verbesserten Material versorgt hat, nähert sich das Projekt in den USA nun dem Ende.

Detaillierte Geländeinformationen für Apple Maps

Apple hat im Dezember damit begonnen, eine Erweiterung seiner detaillierteren Kartendaten in den zentralen und südöstlichen Teilen der Vereinigten Staaten sowie in Alaska zu testen. Diese aktualisierten Karteninhalte werden nun für alle Nutzer in Apple Maps bereitgestellt.

Bereits im Sommer letzten Jahres gab Apple bekannt, dass die hauseigene Karten-App von Grund auf überarbeitet wird. Die Verbesserungen werden in erster Linie beim Zoomen sichtbar. So sind nun unter anderem Details wie Gras, Bäume, Sportplätze und Parkplätze zu erkennen. Dabei will Apple auch Straßendetails, Beschilderungen und Orientierungspunkte erfassen – alles, um ein genaues und nützliches Kartenerlebnis zu ermöglichen. Neben den umfangreichen Kartendaten sollen auch die Suchergebnisse von dem Update profitieren.

Looks like the new Apple Maps data just hit the southeast

Während die USA nun nahezu komplett mit dem verbesserten Kartenmaterial versorgt sind, geht es in weiteren Ländern im nächsten Jahr los. Die entsprechenden Fahrzeuge sind bereits seit mehreren Monaten auf europäischen Straßen unterwegs. Wie Apple im Vorfeld erklärt hatte, arbeitet man für die Erfassung der Daten eng mit den lokalen Regulierungsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass alle Gesetze und Vorschriften eingehalten werden.