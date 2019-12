Kurz vor dem Jahreswechsel taucht noch ein Gerücht auf, das uns eine (Product)RED Apple Watch Series 5 in Aussicht stellt. Das Gerücht stammt von der französischen Webseite WatchGeneration, einer Schwesterseite von MacGeneration, die in der Regel recht treffsicher sind, wenn es um Gerüchte rund um Apple geht.

(Product)RED Apple Watch Series 5

Nachdem MacGeneration zuletzt das 16 Zoll MacBook Pro vor dem Release in macOS Catalina entdeckt hatte, kümmert sich nun die Partnerseite WatchGeneration um die Apple Watch. So soll laut einem internen Datenbankeintrag eine (Product)RED Apple Watch in den Startlöchern stehen.

Soweit vermutet wird, handelt es sich hierbei um eine Series 5, wahrscheinlich mit Aluminiumgehäuse inklusive eines (Product)RED-Brandings. Dazu würde sich noch ein rotes Armband gesellen. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, wäre dies die erste Apple Watch aus dem (Product)RED Portfolio. Es gibt zwar bereits ein (Product)RED Sport Loop und Sportarmband, auf eine zugehörige Uhr hat Apple jedoch bisher verzichtet. Die Apple Watch (Product)RED Armbänder sind direkt im Apple Online Store erhältlich.

Seit vielen Jahren bietet Apple (Product)RED iPhones, Zubehör und Co. an. Ein Teil des Erlöses aller (Product)RED Käufe geht direkt an den Global Fund gegen HIV/AIDS und ermöglicht Tests-, Beratungs-, Behandlungs- sowie Präventionsprogramme mit einem besonderen Fokus auf die Eliminierung der Übertragung des Virus von Müttern auf ihrer Babys. Insgesamt konnte der Global Fund bereits über 600 Millionen Dollar im Kampf gegen AIDS einsammeln. Über 220 Millionen Dollar stammen hierbei von Apple.