Helpsters steht seit Tag 1 bei Apple TV+ zur Verfügung. Mit dieser Serie richtet sich Apple in erster Linie an das jüngere Publikum. Nun gibt es einen weitere kleinen Einblick in die Serie.

Jason Mraz – In The Elevator – Helpsters

„Helpsters“ ist eine neue Kinderserie von den Machern der „Sesamstraße“ mit Cody und einem Team lebhafter Monster, die gerne dabei helfen, Probleme zu lösen. Und alles fängt mit einem Plan an.

Am Ende jeder Folge singen die Helpsters mit einem Promi ein Lied. Dieses Mal ist der Musiker „Jason Mraz“ zu Gast bei den Helpsters, um mit diesen ein Lied zu singen.

