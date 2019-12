Apples Ziel dürfte es sein, ein rahmenloses iPhone auf den Markt zu bringen, dessen Display ohne sogenannte „Notch“ (Displayaussparung für die Frontkamera) auskommt. Wann dies allerdings der Fall sein wird, ist unbekannt. Glaubt man den jüngsten Gerüchten, wird Apple ein solches Gerät schon 2020 auf den markt bringen.

Allgemein rechnen wir damit, dass Apple im Herbst 2020 insgesamt vier neue iPhone-Modelle präsentiert. Glaubt man den Einschätzung der Analysten von Credit Suisse, so wird High-End-Modell des iPhone 12 ohne Displayaussparung auskommen. Gleichzeitig soll der Touch ID Fingerabdrucksensor im Display untergebracht sein.

LetsGoDigital (via 9to5Mac) zitiert die Analysten wie folgt

Halfway through this year the rumor arose that Apple will choose a completely new phone design in 2020. China Times was able to gather revealing information at MWC Shanghai about a Credit Suisse presentation. The Swiss financial services provider reported that Apple suppliers are finalizing the development of a full screen display for the iPhone 2020.

To achieve a full screen display, a TrueDepth camera will be processed under the screen. The new Apple iPhone 12 will also have an in-display fingerprint scanner. The Face ID functionality is therefore canceled […]

The under-screen camera will only be found in the top model, the Chinese publication stated.