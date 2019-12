Tim Cook besuchte im Dezember auf seiner Japan-Reise den Zulieferer Seiko Advance. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung verschiedener iPhone-Farben, darunter auch die neue Farbe „Nachtgrün“. In einem Interview mit Nikkei spricht Apples CEO nun über die Kooperation.

Apple legt großen Wert auf eine globale Produktion. Wie Tim Cook bereits des Öfteren erklärt hat, bedeutet dies, dass Zulieferer aus der ganzen Welt ihre Beiträge für das iPhone, MacBook und Co. leisten. So kann sich Apple auf die Expertise der besten Unternehmen verlassen. In Japan konnte Apple mit Seiko Advance beispielsweise eines der erfahrensten Unternehmen auf dem Gebiet der Farbherstellung für sich gewinnen.

Wie Cook erklärt, ist der japanische Hersteller der Grund, dass wir die neue Farboption „Nachtgrün“ für das iPhone 11 Pro erhalten haben. Zu verdanken sei dies einer „Handwerkskunst und der Liebe zum Detail.“

Seiko Advance is a great example of our invaluable suppliers here in Japan. Thanks to their craftsmanship and attention to detail, the gorgeous colors of iPhone 11 Pro really come to life! pic.twitter.com/PFEuXo7Fy0

