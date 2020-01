Anker EufyCam 2 ab sofort in Deutschland verfügbar. Nachdem die EufyCam 2C (aktuell für 199,99 Euro bei Amazon) seit Anfang Dezember erhältlich ist, gibt es nun auch das leistungsstärkere Modell EufyCam 2 hierzulande zu kaufen.

Anker EufyCam 2 ab sofort in Deutschland verfügbar

Mit der EufyCam 2 bietet Anker ab sofort in Deutschland eine weitere Sicherheitskamera an. Die EufyCam 2 und EufyCam 2 entstammen der gleichen Produktfamilie. Beide Modelle sind in einigen Punkten identisch, unterscheiden sich auf der anderen Seite jedoch maßgeblich.

Sowohl die EufyCam 2 als auch die EufyCam 2 zeichnen mit 1080p (HD) auf. Dank der IP67-Wasserschutzklasse halten sowohl die EufyCam 2 als auch die eufyCam 2C so gut wie alles aus, Sommerhitze, Regen etc. pp. Ihr könnte beide Modelle somit Indoor und Outdoor verwenden. Beide Kameras verfügen über eine Personenerkennung, Vögel, Hunde, Blätter etc. werden erkannt, um einen falschen Alarm zu reduzieren.

Die Unterschiede? Das Design mal außen vorgelassen, unterscheidet sich die EufyCam 2 von der EufyCam 2C in der Akkulaufzeit. Während die EufyCam 2C mit 180 Tagen Akkulaufzeit angegeben wird, bewirbt Anker die EufyCam 2 mit 365 Tagen Akkulaufzeit. Zudem bietet nur die EufyCam 2 eine AI-Gesichtserkennungstechnologie und sie setzt gleichzeitig auf einen größeren Bildsensor für bessere Nachtaufnahmen.

Die Unterscheide spiegeln sich auch im Preis wieder. Der Listenpreis der EufyCam 2C liegt bei 239,99 Euro. Allerdings könnt ihr das Gerät noch bis zum 05.01.2020 zum Preis von nur 199,99 Euro kaufen. Der Preis der EufyCam 2 liegt bei 349,99 Euro. Im Liederumfang befinden sich jeweils eine HomeBase 2 sowie zwei Sicherheitskameras.

