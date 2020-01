Dickinson gehört für uns zu den großen Überraschungen von Apple TV+. Große Erwartungen hatten wir nicht an die Apple Eigenproduktion, umso besser gefiel sie uns. Nun hat Apple ein neues Video zu Dickinson veröffentlicht.

„Dickinson — Past Meets Present“

Seit dem Start von Apple TV+ am 01. November 2019 stehen alle zehn Episoden der ersten Staffel von Dickinson zur Ansicht bereit. Wenn ihr also Zeit und Lust habt, so könnt ihr die erste Staffel innerhalb kürzester Zeit betrachten. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es nun mit „Dickinson — Past Meets Present“.