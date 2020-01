Das Jahr fängt ja gut an. Saturn hat eine neue Aktion gestartet, die Inhabern der Saturn Card einen Rabatt von bis zu 15 Prozent auf ausgewählte Artikel beschert. Profitiert von der Aktion.

Saturn startet Saturn Card-Kunden-Aktion

Saturn hat zu Neujahr gute Nachrichten für seine treuesten Kunden. Die Technikmärkte feiern überall in Deutschland „4 Tage mehr“, so das Motto einer großen Rabatt-Aktion, bei der Inhaber einer Saturn Card in ausgewählten Sortimentsbereichen bis zu 15 Prozent Nachlass auf ihre Einkäufe erhalten. Im Saturn Onlineshop beginnt die Rabatt-Feier am heutigen Tag und dauert bis Montag, 6. Januar, um 8 Uhr. Kunden, die noch keine Saturn Card besitzen, können sich jederzeit in einem Markt oder online anmelden.

Je nach Produktgruppe 5, 10 oder 15 Prozent Rabatt

Jeder Inhaber einer Saturn Card erhält drei Rabatt-Coupons. Diese sind gestaffelt und gelten für unterschiedliche Sortimentsbereiche. Ansonsten hat man freie Wahl: Für welche Produkte man seine Coupons verwendet, bleibt jedem Kunden selbst überlassen.

5 Prozent Rabatt gibt es auf ein Apple-Produkt oder ein Produkt aus dem Apple Zubehör-Sortiment.

10 Prozent Rabatt erhält man beim Kauf auf eines Produktes aus den Bereichen PC, Notebook, Computer-Bildschirme, Tablet, Smartphone, Mobiltelefon, Smartwatch, Spiele-Konsolen, Fernseher, TV-Reciever, Bluray-, DVD und Videoplayer, HI-Komponenten, Multiroom- & Bluetooth-Lautsprecher, Car HiFi, Navigation, Games & Anwender-Software, Kopfhörer, Foto- & Videokamera, Beamer, Beamer-Leinwände und vielen mehr (ausgenommen Apple-Produkte).

15 Prozent Rabatt sichert man sich beim Kauf von Waschmaschinen, Trocknern, Kühl- und Gefriergeräten, Spülmaschinen, Herden und Öfen, Staubsaugern, Kaffee-Vollautomaten, Toastern, Wasserkochern, Rasierern, Epilierern, elektr. Zahnbürsten, CDs, DVDs, Blurays, Vinyl, Festnetz-Telefone, Drucker, Smart Home oder auf ein Produkt aus dem Bereich Zubehör für: Tablet, Fernseher, SAT, Konsolen, Mobilfunk, Computer und vielen mehr (ausgenommen Apple-Produkte, 10% Rabatt auf PC-Komponenten und Speicherprodukte).

Wie immer gilt: Nicht einfach blind kaufen. Auf den ersten und zweiten Blick sind bei der aktuellen Saturn Aktion jedoch ein paar ziemlich attraktive Angebote dabei. Hier geht es zur Aktion.