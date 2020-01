Bereits vor ein paar Tagen haben wir euch auf die neue Apple Watch Herausforderung aufmerksam gemacht. Diese ist nun gestartet und der „Wettkampf“ kann beginnen.

Neujahrs-Herausforderung ist gestartet

Wir möchten euch kurz noch einmal auf die neue Apple Watch Neujahrs-Herausforderung aufmerksam machen. Über das Jahr verteilt, startet Apple verschiedene Herausforderungen, um euch dazu zu bringen, euch zu bewegen und mehr Sport zu treiben.

Zum Start in das neue Jahr gibt es passenderweise die Apple Watch Neujahrs-Herausforderung. Ihr meistert die Herausforderung, in dem ihr im Jahr an sieben Tagen in Folge alle drei Ringe schließt. Ist dies gelungen, so erhaltet ihr eine Auszeichnung sowie Sticker, die ihr in der iMessage- und FaceTime-App nutzen könnt