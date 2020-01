Apple wird die Zulieferkette für einige seiner Produkte ein wenig durcheinander würfeln, so berichtet es der renommierte Analyst Ming Chi Kuo. Unter anderm sind Apple Watch 6, AirPods Pro und iPod touch betroffen.

Kuo: Neue Zulieferer für verschiedene Apple Produkte

Zunächst einmal spricht der Analyst Ming Chi Kuo davon, dass das chinesische Unternehmen Goertek in der ersten Jahreshälfte mit der Fertigung des AirPods Pro beginnen wird. Die Hinzufügung eines zweiten Produzenten neben Luxshare Precision dürfte dazu beitragen, die Produktionszahlen deutlich zu steigern. Aktuell beträgt die Lieferzeit der AirPods Pro über den Apple Online Store bei mehreren Wochen. Auch bei Amazon sind die AirPods Pro aktuell ausverkauft.

Luxshare selbst wird Quanta Computer als exklusiven Hersteller und Lieferanten der S-Serie-Chips für die neue Apple Watch 2020- vermutlich wird das Modell Apple Watch Series 6 heißen – ersetzen.

Und zu guter Letzt erwartet Kuo, dass der chinesische Hersteller BYD Electronic ab 2020 Quanta Computer als einziger Fertiger des iPod touch ablösen und mindestens 10 bis 20 Prozent der iPads (Wifi) produzieren wird. Sollte dies reibungslos funktionieren, so wird das Unternehmen voraussichtlich 2021 und darüber hinaus einen noch größeren Prozentsatz an Aufträgen erhalten.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Apple Anpassungen an der Zulieferkette und bei seinen Fertigern vornimmt. Der Hersteller aus Cupertino möchte bei seinen Komponenten mehrgleisig fahren, um so das Risiko minimieren. Gleichzeitig wird regelmäßig die Produktion der Nachfrage angepasst und natürlich wird es auch um die Herstellungskosten gehen. (via Macrumors)