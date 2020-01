Anker bietet längst nicht mehr nur iPhone-Zubehör an, sondern hat sein Portfolio in den letzten Jahren stark erweitert. Mit der Tochterfirma Eufy konzentriert sich Anker auf Sicherheits- und Haushaltsprodukte. So haben wir mit der EufyCam 2C derzeit eine Überwachungskamera von Anker im Einsatz. Nun hat Eufy eine Videotürklingel für Februar 2020 angekündigt. Diese wird zum Preis von 169,99 Euro in Deutschland erhältlich sein.

Anker präsentiert eufy Security Video-Türklingel

Mit der eufy Security Video-Türklingel hat Anker am heutigen Tag ein neues Produkt für Deutschland angekündigt. Mit diesem könnt ihr eure bestehende Türklingel gegen eine smarte Türklingel tauschen. Es handelt sich um eine „drahtgebundene“ Lösung. Dies bedeutet, dass Türklingeldrähte (Anschluss an einen Klingeltrafo) erforderlich sind. Das dürfte in den meisten Fällen allerdings kein Problem darstellen, da diese oftmals durch die bestehende Türklingel vorhanden sind.

Weiter heißt es in der Ankündigung, dass die Eufy Security Video Doorbell Amazon Alexa und den Google Assistant unterstützt. Die Video-Türklingel bietet kostenlosen lokalen Speicher (4GB). Ein Cloud-Abonnement ist nicht erforderlich, um Videomaterial zu Speicher und anzuzeigen.

eufy Security Video-Türklingel bietet eine 2K Auflösung und eine 160 Grad Weitwinkelansicht. Durch eine menschliche Erkennung sollen Fehlalarmmeldungen minimiert. Die Kamera bietet die Wetterschutzklasse IP65.

Die eufy Security Video-Türklingel wird ab Februar 2020 zum Preis von 169,99 Euro erhältlich sein.