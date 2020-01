In gewohnter Manier thematisieren wir auch am heutigen Freitag Apples Plattform für Eigenproduktionen „Apple TV+“. Auf wöchentlicher Basis stellt Apple immer freitags neue Episoden zur Verfügung. Ab sofort stehen neue Folgen zu Truth Be Told und Servant bereit.

Neue Folgen zu „Truth Be Told“ und „Servant“ sind da

Ein kurzer Hinweis zu Apple TV+. Wie wir es von Apple gewohnt sind, stellt das Unternehmen am heutigen Tage neue Episoden für seinen Video-Streaming-Dienst zur Verfügung.

Folge 7 zu Truth Be Told hört auf den Namen „Überleben“. Poppy konzentriert sich auf ihren neuen Verdächtigen. Waren trifft eine schicksalshafte Entscheidung. Folgt 8 zu Servant trägt den Namen „Julians Kapitulation“. Als Julian eines Nachts babysittet, durchlebt er eine dunkle Erinnerung erneut.

Insgesamt bringen es die beiden Folgen auf 74 Minuten neue Inhalte. Durchaus überschaubar und neue Inhalte würden Apple TV+ gut tun. Klar, einen solchen Videostreaming-Dienst kann man nicht von heute auf morgen etablieren. Umso besser ist es, dass am 17. Januar die neue Serie „Little America“ startet. Am 07. Februar folgt „Mythic Quest“ und am 14. Februar geht es mit „Visible out on Television“ weiter.