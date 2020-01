Zum Wochenende hat Apple ein neues Videos auf YouTube veröffentlicht und zudem ein neues Spiel im Rahmen von Apple Arcade bereit gestellt. Mit dem Video gibt Apple einen Ausblick auf die bevorstehende Originalserie „Visible: Out on Television“. Eher Lust zu zocken? Dann probiert „Doomsday Vault“ aus.

„Visible: Out on Television“ kombiniert Archivmaterial und Interviews mit prominenten LGBTQ-Befürwortern. Als Interview-Partner zeigt die Serie unter anderem Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Anderson Cooper, Billy Porter, Rachel Maddow, Don Lemon, Sara Ramirez und Jesse Tyler Ferguson.

Nun gibt es einen ersten Einblick, was uns erwartet.

Seit dem Start von Apple Arcade im September dieses Jahres hat Apple viele neue Spiele in den Spiele-Abo-Service aufgenommen. Das jüngste Beispiel ist „Doomsday Vault“.

Das Spiel wird wie folgt beschrieben

Das Klima der Erde ist kollabiert. Deine Mission lautet, die verbleibende kostbare Pflanzenwelt zu sammeln und sie im Doomsday Vault in Sicherheit zu bringen.

Du bist auf einer einsamen Mission in einer Welt nach dem Zusammenbruch des Klimas unterwegs, auf der du in deinem Roboteranzug mit seinen Werkzeugen und Fähigkeiten herausfordernde Umgebungen erkunden sollst. Navigiere durch trostlose Landschaften, überflutete Städte und verfallene Gebäude, um die Saat von überlebenswichtigen Pflanzenarten zu finden und sie im Vault in Sicherheit zu bringen. Sei vorsichtig, nicht alles ist so, wie es scheint – du musst KI-Bots aus dem Weg gehen, die von großen Konzernen hinterlassen wurden, um ihre Interessen zu wahren.