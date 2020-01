Bevor die Amazon Prime Video Channels Aktion am morgigen Montag ausläuft, möchten wir euch noch einmal kurz auf diese hinweisen und euch die Möglichkeit geben, von der Promo zu profitieren. Ausgewählte Prime Video Channels für einen Monat für je nur 0,99 Euro pro Monat buchen.

Amazon Prime Video Channel für nur 0,99 Euro testen

Nur noch bis zum morgigen 6. Januar können Prime-Mitglieder ausgewählte Prime Video Channels für einen Monat für je nur 0,99 Euro pro Monat buchen. Dieses Angebot umfasst die Channels von Starzplay, Filmtastic, GEO Television, ZDF Herzkino, Animax Plus und BBC Player. Mit Prime Video Channels zahlen Prime-Mitglieder nur für die Channels, die sie sehen möchten – und eine Kündigung ist jederzeit möglich. Alle Infos findet ihr hier.

Solltet ihr Interesse an den Amazon Prime Video Channels haben und möchtet ihr diese ausprobieren? So hält Amazon derzeit die passenden Argumente bereit. Guckt einfach mal nach, ob die passenden Channels für euch dabei seid? Bei 99 Cents im ersten Monat kann man nicht wirklich was falsch machen, zumal ihr diese jederzeit kündigen könnt.