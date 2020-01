Seit längerer Zeit arbeitet Anker an der HomeKit-Unterstützung für die EufyCam 2 sowie EufyCam 2C. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen und im Laufe des gestrigen Tages Haben die HomeBase 2 sowie die zugehörigen Kameras ihr Update erhalten. Die Eufy Security App wurde bereits vor Wochen aktualisiert. An dieser Stelle vorab noch der Hinweis, dass ihr die EufyCam 2C nur noch heute mit 40 Euro Rabatt erhaltet, so dass ihr nur 199,99 Euro anstatt 239,99 Euro bezahlt.

HomeKit-Update für EufyCam 2/2C ist da

Diejenigen, die in den letzten Stunden ihre Eufy Security App unter Verwendung der EufyCam 2/2C aufgerufen haben, werden bereits gemerkt haben, dass Anker der HomeBase 2 das Firmware-Update auf Version 2.0.6.6h verpasst hat. Gleichzeitig hat Anker den Kameras ein Firmware-Update spendiert.

Sind die Updates erfolgreich durchgelaufen, so seht ihr in den Einstellungen der Homebase 2 ab sofort den Menüpunkt „HomeKit Setup“. Über diesen initiiert ihr die Implementierung in HomeKit. Der Prozess ist alles andere als ein Hexenwerk.

Sobald ihr HomeKit Setup ausgewählt habt, werdet ihr gefragt, ob ihr das Zubehör zur Home-App hinzufügen möchtet. Nun klickt ihr euch noch ein paar Mal weiter und fügt die Homebase 2 Bridge sowie die Kameras zu HomeKit hinzu. Dabei legt ihr unter anderem fest, in welchen Räumen sich die Kameras befinden.

Bei uns hat es weniger als 60 Sekunden gedauert, bis das Prozess durchgeführt war. Nun lässt sich die EufyCam 2 per HomeKit nutzen. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass ihr HomeKit nicht mit HomeKit Secure Video verwechseln sollt. Aktuell steht „nur“ der HomeKit-Support bereit. Die Unterstützung von HomeKit Secure Video ist in Arbeit und wird noch folgen.