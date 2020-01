Auf die ersten drei Apple Experimente, die mit dem iPhone aufgenommen wurden, haben wir euch hier, hier und dort bereits aufgenommen. Nun steht Experiment Nummer 4 in den Startlöchern und passenderweise hat Apple das zugehörige „Behind the Scenes“ veröffentlicht.

„Experiments IV: Fire & Ice“

Über das Wochenende hat Apple „Experiments IV: Fire & Ice“ im hauseigenen YouTube-Kanal veröffentlicht. Mit den Experimenten möchte Apple die Leistungsfähigkeit der iPhone Videokamera demonstrieren. Und ganz ehrlich? Dies gelingt dem iPhone-Hersteller auf vorbildliche Art und Weise.

Dieses Mal stehen Feuer und Eis im Mittelpunkt. Empfindet ihr das eigentliche Video schon als interessant, so können wir euch zusätzlich das „Behind the Scenes“ ans Herz legen. Diese ist in unseren Augen noch ein bisschen spannender. Übrigens: Das Video wurde mit dem iPhone 11 Pro aufgenommen.