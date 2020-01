Aller Voraussicht wird Apple für alle iPhone 12 Modelle einen 5G-Chip verbauen. Entgegen der bisherigen Vermutung von Top-Analyst Ming-Chi Kuo, könnte Apple zunächst auf den mmWave-Standard verzichten und stattdessen zum Start des iPhone 12 „nur“ auf das Sub-6GHz-Netz setzen. Das behaupten zumindest die Analysten von Susquehanna.

Erhalten die 5G-iPhones unterschiedliche Release-Termine?

Es ist wahrscheinlich, dass Apple alle seine neuen iPhones zur gleichen Zeit während einer Veranstaltung im September ankündigen wird, aber die iPhones mit 5G-mmWave-Unterstützung könnten erst ein paar Monate später auf den Markt kommen.

Derzeit gehen wir davon aus, dass Apple vier iPhone 12 Modelle für den Herbst geplant hat. Zwei „normale“ und zwei „Pro“-Varianten. Was 5G betrifft, so wird bisher vermutet, dass nur die „Pro“-iPhones den schnelleren mmWave-Standard unterstützen. Das Sub-6GHz-Spektrum sollen laut Ming-Chi Kuo alle neuen iPhones unterstützen.

Nun melden sich die Analysten von Susquehanna zu Wort und behaupten, dass Apple seine ersten 5G-iPhones im September dieses Jahres auf den Markt bringen wird. Diese iPhones sollen eine langsamere Version der 5G-Datengeschwindigkeit (Sub-6GHz) verwenden, wobei schnellere 5G-iPhones (mmWave) entweder im Dezember 2020 oder Januar 2021 auf den Markt kommen werden.

Verschiedene Netzbetreiber auf der ganzen Welt rollen ihre Sub-6GHz und mmWave-Unterstützung aus. Im Allgemeinen ermöglicht mmWave Durchsatzgeschwindigkeiten von mehr als 1 Gbps. Die Reichweite ist jedoch wesentlich geringer, was bedeutet, dass die Netzbetreiber viele Mobilfunkmasten aufstellen müssen, um das System den Nutzern zur Verfügung zu stellen. Deswegen eignet sich der mmWave-Standard am besten für dichtere Stadtgebiete. Im Vergleich dazu erreichen die aktuellen Rollouts im Sub-6GHz-Bereich in den Vereinigten Staaten Geschwindigkeiten im Bereich von 100 bis 150 Mbps.

Apple hat sich offenbar entschieden, ein eigenes Antennenmodul zu entwickeln, anstatt ein auf dem Markt erhältliches zu verwenden, was zu der gestaffelten Verzögerung führt. Entgegen der Vermutung, dass alle iPhone 12 Modelle OLED-Bildschirme erhalten, gibt Susquehanna an, dass mindestens ein Sub-6GHz-iPhone auf die LCD-Technik setzen wird.