In der Vorweihnachtszeit startete Amazon seine „Amazon Music Unlimited“-Aktion, bei der ihr den Musik-Streaming-Dienst vier Monate lang für nur 0,99 Euro ausprobieren könnt. Wenn ihr uns fragt, ein unschlagbares Angebot, bei dem ihr nicht wirklich ein Risiko eingeht. Da die Aktion am heutigen Montag (06. Januar 2020) endet, möchten wir euch noch einmal kurz auf diese hinweisen.

Amazon Music Unlimited: 4 Monate für nur 0,99 Euro testen

Nur noch heute habt ihr die Möglichkeit, das Amazon Music Unlimited Probe-Abo abzuschließen. Ihr erhaltet Vollzugriff für 4 Monate und zahlt insgesamt nur 0,99 Euro. Hier gibt es die Angebotsbestimmungen.

Amazon schreibt

Das Angebot gilt bis zum 06.01.2020 und nur solange der Vorrat reicht. Vom Angebot ausgeschlossen sind Kunden, die bereits Amazon Music Unlimited nutzen oder genutzt haben (einschließlich einer Probemitgliedschaft). Nach Ablauf der Aktion “4 Monate für 0,99 EUR“ wird Ihnen der Betrag von EUR 7,99 pro Monat inkl. MwSt. (Preis für Prime-Mitglieder) oder EUR 9,99 pro Monat inkl. MwSt. (Standard-Preis) berechnet, wenn die Mitgliedschaft nicht während des Aktionszeitraums zu dessen Ablauf gekündigt wird. Nach Ablauf des Aktionszeitraums kann die Mitgliedschaft jederzeit gekündigt werden. Jeder Kunde kann nur einmal an dieser Aktion teilnehmen. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Das Angebot gilt nur für volljährige Personen. Digitale Inhalte und Services sind möglicherweise lokal beschränkt und stehen nur Kunden in Deutschland und Österreich zur Verfügung. Es gelten die weiteren Bedingungen der Amazon Digital Germany GmbH. Das Angebot ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Bei Interesse greift direkt zu. Bei 0,99 Euro für vier Monate könnt ihr nicht wirklich was falsch machen. Sollte euch der Service nicht gefallen, so kündigt ihr, ohne dass weitere Kosten entstehen. Am heutigen Tag endet übrigens auch die Aktion, bei der ihr Prime Video Channels für nur 0,99 Euro im ersten Monat testen könnt.