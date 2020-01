Aus einem Schreiben an die US-Börsenaufsicht geht hervor, dass Tim Cook im vergangenen Jahr über 11 Millionen Dollar verdient hat. Dieser Betrag beinhaltet nicht die Aktienoptionen, die der Apple-CEO im Jahr 2019 zugeteilt bekommen hat.

Das Gehalt der Apple-Führungsetage

Apple hat der Securities and Exchange Commission (SEC) pflichtgemäß gemeldet, wie viel Geld die Top-Manager des Unternehmens im vergangenen Jahr 2019 verdient haben. Interessant ist hierbei natürlich ein Blick auf Tim Cooks Lohnzettel. Dieser beinhaltet ein Grundgehalt von 3 Millionen Dollar. Dazu kommen Bonuszahlungen in Höhe von rund 7,7 Millionen Dollar. Außerdem erhielt Cook weitere 884.000 Dollar an „sonstigen Vergütungen“, womit wir unterm Strich auf 11.555.466 Dollar kommen. Somit verdiente Cook etwa 4 Millionen Dollar weniger als im Jahr 2018.

Das hier aufgeführte Gehalt beinhaltet nicht die Aktienprämien, die Cook im Jahr 2019 erhalten hatte. Laut einer vorangegangenen Veröffentlichung der SEC erhielt Cook Apple-Aktien im Wert von ca. 115 Millionen Dollar zugesprochen.

Die meisten anderen Führungskräfte von Apple erhielten ein Grundgehalt von knapp 1 Million Dollar, zusammen mit Aktien und Prämien in Höhe von 20 bis 25 Millionen Dollar. Luca Maestri, Kate Adams und Jeff Williams verdienten insgesamt über 25 Millionen Dollar. Angela Ahrendts, die das Unternehmen Anfang des Jahres verließ, verdiente 22 Millionen Dollar, während ihre Nachfolgerin, Deirdre O’Brien, 19 Millionen Dollar erhielt.

Alle Führungskräfte von Apple verdienten deutlich mehr als das durchschnittliche Gehalt bei Apple. Das Durchschnittsgehalt in Höhe von 57.596 Dollar wird jedoch aufgrund der großen Anzahl von Mitarbeitern im Einzelhandel und Support gedrückt. Apples vollständiges Schreiben an die SEC enthält zusätzliche Angaben zu Gehältern und eine Sammlung von Vorschlägen, über die auf der Hauptversammlung im Februar abgestimmt wird.