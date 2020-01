Anker präsentiert neuen eufy HomeVac H11. Während Anker unter dem Markennamen „eufy“ bereits seit einigen Jahren Saug- und Wischroboter anbietet (zuletzt haben wir den Anker eufy RoboVac L70 Hybrid für euch getestet), stellt der Hersteller am heurigen Tag seinen ersten Handstaubsauger in Deutschland vor. Dieser ist ab sofort zum Aktionspreis von nur 45,99 Euro erhältlich (Gutscheincode: AKCESNEW23).

Anker eufy HomeVac H11 ist da

Auf die Anker-Neuheiten zur CES 2020 sind wir bereits in einem separaten Artikel eingegangen. Auf eine Neuerung möchten wir allerdings noch einmal separat hinweisen. . Neben dem Thema Staubsaugroboter beschreitet Anker ab sofort einen weiteren Bereich der Hausreinigung. Heute stellt eufy in Deutschland seinen ersten kabellosen Handstaubsauger eufy HomeVac H11 vor. Dieser ist bei Amazon zu einem Aktionspreis von EUR 45,99 erhältlich (Gutscheincode: AKCESNEW23). Wir konnten den eufy HomeVac H11 in den letzten Tagen bereits testen und können euch sagen, dass es dem kleinen Kerl allerhand Saugleistung herauskommt. Ziemlich bequem kann man mit dem Handstaubsauger mal eben Krümel (oder was auch immer) aufsaugen.

Beim Anker eufy HomeVac H11 handelt es sich um einen komplett kabellosen und leichten Handstaubsauger, der ungefähr der Größe einer Weinflasche entspricht. Mit 5500 Pa Saugleistung und einem Leichtgewicht von ca. 540g bietet der eufy HomeVac H11 praktische Lösungen für alle täglichen Reinigungsaufgaben. Es kann mit der 2-in-1 Bürstendüse bis in die tiefsten Ecken des Sofas oder unter tiefliegende Möbel reichen und sofort den Schmutz des Alltags von Tierhaaren bis zu Brotkrümeln aufräumen. Einfach ein USB-Ladegerät verwenden und überall zu Hause aufladen, der eufy HomeVac H11 bietet mit dem Micro-USB-Anschluss ein bequemes Aufladen.

Preis & Verfügbarkeit

Der neue eufy HomeVac H11 ist ab sofort zum Einführungspreis von nur 45,99 Euro (anstatt 59,99 Euro) erhältlich. Der Gutscheincode lautet AKCESNEW23.