Exakt einen Monat müssen wir uns noch gedulden, bis das Apple Original „Mythic Quest: Raven’s Banket“ am 7. Februar 2020 auf Apple TV+ seine weltweite Premiere feiern wird. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Trailer zu „Mythic Quest: Raven’s Banket“ ist da

Apple hat soeben den ersten offiziellen Trailer zu seiner Original-Comedy-Serie „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ veröffentlicht, die von Rob McElhenney, Charlie Day und Megan Ganz erstellt wurde. Dabei handelt es sich um das Team hinter „It’s Always Sunny in Philadelphia“. Die Serie startet am 07. Februar exklusiv auf Apple TV+. Zum Start werden alle neun Folgen der Comedy-Serie exklusiv auf Apple TV+ verfügbar sein.

Neben McElhenney, der als Creative Director des fiktiven Unternehmens dient spielt auch Ian Grimm eine der Hauptrollen in der Serie. Zudem gehören auch der Oscar-Preisträger F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch und Jessie Ennis zur Besetzung. Die Serie wird von Lionsgate, 3 Arts Entertainment und Ubisoft produziert.

Kunden, die ein neues iPhone, iPad, Apple TV, Mac oder iPod touch Modell kaufen, können derzeit Apple TV+ ein Jahr lang kostenlos erleben. Alle andren Kunden können Apple TV+ 7 Tage kostenlose ausprobieren. Das Abo kostet nach der kostenlosen Probephase 4,99 Euro pro Monat und kann innerhalb der Familienfreigabe mit bis zu 6 Personen geteilt werden.