Im November hatte Apple einen Serienauftrag für den Thriller „Severance“ mit Adam Scott in der Hauptrolle erteilt. Nun erhält das Projekt von Schauspielerin Patricia Arquette Verstärkung, die ebenfalls eine Hauptrolle übernehmen wird.

„Severance“ erhält Verstärkung

Variety berichtet, dass Patricia Arquette (The Act) für Apples „Severance“ vor der Kamera stehen wird. Unter der Regie von Ben Stiller (“Escape at Dannemora”) soll für Apple TV+ ein sogenannter „Workplace Thriller“ entstehen – also eine Serie, die sich in erster Linie auf diverse Probleme am Arbeitsplatz konzentriert, ähnlich wie es bereits „The Morning Show“ macht.

„Severance“ widmet sich Lumen Industries – einem fiktiven Unternehmen, das die „Work-Life-Balance auf ein neues Niveau heben will“. Warum genau hier Probleme entstehen werden, ist bisher nicht bekannt. Ein Mitarbeiter namens Mark wird jedoch an dem zu erwartenden Drama-Part der Serie nicht ganz unbeteiligt sein. So heißt es, dass Mark eine dunkle Vergangenheit hat, die er nun hinter sich lassen will.

Hinter „Severance“ steckt die Produktionsfirma Endeavor Content, welche bereits für Apple TV+ das Science-Fiction-Drama „See“ mit Jason Momoa produziert hat und auch für die Serie „Truth Be Told“ verantwortlich ist. Mit Adam Scott hat die Produktionsfirma bereits einen beliebten Serien-Schauspieler für „Severance“ verpflichten können, den ihr aus „Big Little Lies” und “Parks and Recreation“ kennen könntet. Adam Scott wird in der Serie Mark verkörpern.

Mit Patricia Arquette erhält das Projekt nun einen weiteren Headliner. So hat Arquette gerade erst einen Golden Globe für ihre Nebenrolle in „The Act“ mit nach Hause nehmen können. Patricia Arquette wird in der Serie Marks Boss spielen. Apple hat zunächst 10 Episoden der Serie in Auftrag gegeben. Da sich die Serie noch in einer relativ frühen Phase befindet, gibt es jedoch noch keinen Starttermin für „Severance“.