Am 01. November letzten Jahres ist The Morning Show exklusiv auf Apple TV+ gestartet. Zunächst standen drei Episoden bereit und auf wöchentlicher Basis veröffentliche Apple – immer freitags – neue Folgen. Mittlerweile wurde das Serienfinale ausgestrahlt. Um ein paar weitere Einblicke in die Serie zu geben, hat Apple nun ein neues Video veröffentlicht.

Video: The Morning Show – Inside the Series

„The Morning Show“, ein mörderisches Drama mit, und exklusiv produziert von Reese Witherspoon und Jennifer Aniston sowie Steve Carell in der Hauptrolle, spielt in der Welt der Morgennachrichten. Es beleuchtet das Ego, den Ehrgeiz und das fehlgeleitete Streben nach Macht der Journalisten, mit denen die Menschen in Amerika morgens aufwachen.

Das Video gibt Einblicke in die für die Golden Globes nominierte Serie und zeigt Interviews mit den Schauspielern und der Crew.