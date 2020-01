Eve Systems hat am heutigen Tag die neue Eve Cam angekündigt. Dabei handelt es sich um die erste Indoor-Kamera, die ausschließlich auf Sicheres HomeKit-Video (HomeKit Secure Video) von Apple setzt.

Eve Cam angekündigt

Viele Unternehmen nutzen die Consumers Electronics Show 2020, um Produktneuheiten anzugucken. Blickt man auf das aktuelle Eve-Portfolio, so gibt es nur noch ein paar Produkte, die das Unternehmen bislang noch noch nicht anbietet. Eine Kamera gehört zweifelsfrei dazu. Dies ändert sich nun und Eve Systems hat heute Eve Cam präsentiert.

Eve Cam ist die erste Indoor-Kamera, die ausschließlich auf Sicheres HomeKit-Video (HomeKit Secure Video) von Apple setzt. Von der Einrichtung über die Push-Mitteilungen bis zum Live-Stream und den Aufnahmefunktionen kommen ausschließlich HomeKit und iCloud zum Einsatz. So ist der Zugriff Dritter auf Live-Bild und Aufnahmen ausgeschlossen, und die Privatsphäre von Bewohnern und Besuchern ist jederzeit garantiert. Zurückhaltend gestaltet, liefert die ultrakompakte Kamera Video-Streams und Aufnahmen in 1080p-Auflösung mit 24 Bildern pro Sekunde, verfügt über einen Nachtmodus, einen soliden Magnetfuß sowie Zwei-Wege-Kommunikation per Mikrofon und Lautsprecher.

Überblick

Über die Home App lässt sich die Kamera so konfigurieren, dass sie bei Anwesenheit der Bewohner inaktiv bleibt. Auch wann und worüber, etwa über Menschen, Tiere, Personen, Fahrzeuge oder jegliche Bewegung sie Mitteilungen schicken soll, lässt sich nach Wunsch anpassen.

der Kamerawinkel von 150°, die Infrarot-Nachtsicht und eine 1080p-Auflösung sorgen für beste Bildqualität

über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher kann man jederzeit mit dem Zuhause in Kontakt treten

der 360° x 180° ausrichtbare und magnetische Kamerafuß ermöglicht eine vielseitige Montage

Spezifikationen und Voraussetzungen: iPhone oder iPad mit iOS/iPadOS 13.3 oder neuer. Steuerzentrale: HomePod mit iOS 13.3 oder Apple TV mit tvOS 13.3 oder neuer. Monatlicher iCloud Speicherplan mit 200 GB, um Aufnahmen zu erstellen und um Benachrichtigungen bei Erkennung von Personen, Tieren oder Fahrzeugen zu erhalten. Stromversorgung: 5 V, 1 A max. (USB). Funkverbindung: WLAN (2.4 GHz/5 GHz). Abmessungen: 122 x 65 x 60 mm.

Preis & Verfügbarkeit

Eve Cam ist ab April zum Preis von 149,95 Euro Verfügbar.

Eve Water Guard ab sofort bestellbar

Im Herbst letzten Jahres wurde Eve Water Guard vorgestellt. Der HomeKit-Wassermelder lässt sich ab sofort zum Preis von 79,95 Euro vorbestellen. Die Auslieferung findet zum 11.02.2020 statt.